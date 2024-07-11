«وزارة الصحة» تعزز مهارات مقدمي الرعاية لتقييم نمو الأطفال دون سن الخامسة

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة لتقييم نمو الأطفال دون سن الخامسة بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية محتملة ترتبط بسوء التغذية مثل زيادة الوزن والسمنة والهزال والتقزم والمساهمة في التدخل الفعال وتقديم الدعم اللازم لأولياء الأمور لضمان معالجة هذه المشكلات إن وجدت في مراحل مبكرة.

وتعد هذه الورشة الثانية من نوعها ضمن برنامج متابعة نمو الأطفال والتي تأتي في إطار جهود الوزارة لتدريب مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمتابعة نمو الأطفال لتطوير إجراءات تغذية فعّالة من أجل تحسين التغذية لجميع الفئات العمرية بما فيها الرضع والأطفال.

حضر الورشة التي استمرت ثلاثة أيام في ديوان الوزارة بدبي نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة من الوزارة وعدد من مقدمي الرعاية الصحية المعنيين من القطاع الحكومي ضمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ودبي الصحية ومن المستشفيات التابعة لديوان الرئاسة مستشفى الشيخ خليفة العام في عجمان وأم القيوين.

كما حضر الورشة من القطاع الخاص ممثلون عن مستشفيات«برجيل» و«ميدكير» و«إن أم سي» ومستشفى الجامعة بالشارقة لتدريبهم على تطوير قاعدة بيانات لمتابعة نمو الأطفال تحت سن الخامسة بشكل فعال في دولة الإمارات وإجراء التدخلات اللازمة لضمان تعزيز صحة الأطفال في هذه المرحلة العمرية كما هدفت إلى إعداد مدربين مؤهلين لتدريب زملائهم في العمل وضمان تقديم خدمات رعاية متكاملة للأطفال.

وقال سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة إن هذه الورشة التدريبية عن متابعة نمو الأطفال دون سن الخامسة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي وكذلك التزامها بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022-2030.

وأضاف أن الورشة التي شهدت مشاركة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية تندرج ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى بناء قدرات الكادر الصحي وتزويده بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لتقديم رعاية صحية متميزة للأطفال وذلك انطلاقاً من رؤية الوزارة بأن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين الصحيين يعد استثماراً في صحة أجيالنا القادمة وتحرص الوزارة على مواصلة الجهود لتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لجميع أطفال دولة الإمارات.

وأكدت نوف خميس العلي أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسعى لتكثيف جهودها في وضع أنظمة الترصد والكشف المبكر عن أي مشكلات صحية محتملة لدى الأطفال مثل سوء التغذية لأن التدخل المبكر يعتبر أساسياً لضمان صحة ونمو الأطفال بشكل سليم.

يذكر أن الوزارة نظمت في شهر أكتوبر الماضي ورشة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالدولة على جمع وتحليل البيانات الخاصة بنمو الأطفال دون سن الخامسة استهدفت تطوير النظام الموحد لحصر البيانات على المستوى الوطني من خلال تدريب المشاركين على دراسة الوضع الحالي لبيانات التغذية الخاصة بهذه الفئة وتحليلها والمساهمة بوضع حلول للتحديات في حال وجودها.