الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند الساعة 04:10 والجزر الأول عند الساعة 11:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:52. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 02:06 والجزر الأول عند الساعة 20:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.