الخميس 11 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
11 يوليو 2024 18:34

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يتجاوز «التحديات» في «طواف فرنسا»
«الجائزة الكبرى للإبحار» تختتم في أبوظبي

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:18 والمد الثاني عند الساعة 04:10 والجزر الأول عند الساعة 11:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:52. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:43 والمد الثاني عند الساعة 02:06 والجزر الأول عند الساعة 20:30 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
باوليني تنهي مغامرة فيكيتش في ويمبلدون
الرياضة
باوليني تنهي مغامرة فيكيتش في ويمبلدون
اليوم 20:16
المستشار الألماني أولاف شولتس
الأخبار العالمية
شولتس يبرر نشر صواريخ أميركية بعيدة المدى في بلاده
اليوم 20:14
«الإمارات للدراجات» يتجاوز «التحديات» في «طواف فرنسا»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يتجاوز «التحديات» في «طواف فرنسا»
اليوم 20:13
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الأخبار العالمية
الرئيس الجزائري يترشح لولاية ثانية
اليوم 20:05
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تدرس "تدابير" لاحتواء "تهديد خطر" من الناتو
اليوم 19:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©