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علوم الدار

تمرين لرفع جاهزية منظومة الاستجابة في أبوظبي

فارس خلف المزروعي خلال اللقاء (من المصدر)
12 يوليو 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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نظَّم «مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي» تمريناً في مجال مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جاهزية الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في جميع مراحل الاستجابة.
وأكَّد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، خلال حضوره الفعالية، أهمية التمرين في تنمية القدرات، ورفع الكفاءات الفنية، وتقييم مستوى إلمام المشاركين بمنظومة الاستجابة، واتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية وتنفيذها، لضمان تحقيق سياسة التحسين المستمر، وفقَ أفضل الممارسات الدولية في منظومة الطوارئ والأزمات.
وأوضح معاليه أن هذا التمرين يندرج في إطار التمارين المشتركة، وأحد محاور مستوى الجاهزية وفاعليتها، التي تُنفذ وفق خطط وأدوار ومهام معتمدة للتدريب الدوري بمشاركة الجهات المعنية.

أبوظبي
الطوارئ والأزمات والكوارث
فارس خلف المزروعي
الإمارات
إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
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