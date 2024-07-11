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علوم الدار

سفير ألمانيا يطلع على تجربة «زايد العليا» ومشاريعها الإنسانية

سفير ألمانيا يطلع على تجربة «زايد العليا» ومشاريعها الإنسانية
12 يوليو 2024 01:04

أبوظبي (وام)

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اطلع إلكساندار شونفيلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، خلال زيارته مركز إنتاج أصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على تجربة المركز في مجال الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم، وتعرف على الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسة.
من جانبه، رحب عبدالله الحميدان، أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بزيارة سفير جمهورية ألمانيا، وقدم له شرحاً موجزاً عن المؤسسة والخدمات التي تقدمها وأعداد المستفيدين منها، وما تقدمه قيادة دولة الإمارات من دعم كبير لتلك الفئات، مشيراً إلى سعي المؤسسة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، إلى العمل لتقديم أرقى وأحدث سبل الرعاية والتأهيل.
وخلال الزيارة استمع السفير الألماني، ومرافقته ايزابيل بلوشل سكرتير أول بالسفارة، لعرض تعريفي موجز عن مشاريع مؤسسة زايد العليا الاستراتيجية وخططها وبرامجها، والخدمات التي تقدمها لمختلف فئات أصحاب الهمم.

عبدالله الحميدان
سفير ألمانيا
الإمارات
السفير الألماني
ألمانيا
أصحاب الهمم
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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