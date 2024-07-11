«تنمية المجتمع أبوظبي»: منتدى الرعاية الاجتماعية 2 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنظّم دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النسخة الافتتاحية من منتدى الرعاية الاجتماعية، من 2 ولغاية 3 أكتوبر المقبل، وذلك بالشراكة مع شركة ديلويت الشرق الأوسط.

تأتي النسخة الافتتاحية من منتدى الرعاية الاجتماعية تحت شعار «لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الاجتماعية» وتهدف إلى مناقشة التوجهات المستقبلية والاتجاهات العالمية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، واستكشاف استراتيجيات لرعاية وتطوير أفضل المواهب في القطاع الاجتماعي، والكشف عن الأساليب المبتكرة والتحولات الرقمية المختلفة في مجال الخدمات الاجتماعية.

ويجمع المنتدى نخبة من قادة الفكر وصانعي السياسات والممارسين ومقدمي الخدمات والمبتكرين المحليين والدوليين بهدف تشكيل مستقبل الرعاية الاجتماعية، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاع، ووضع الحلول والأفكار وتبادل أفضل الممارسات العالمية المتطورة، ما يسهم في تحقيق جودة حياة مستدامة تعزز ريادة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.

ويتضمن المنتدى مجموعة من الكلمات الرئيسية التي ستتناول خطابات ملهمة من قبل المسؤولين والقيادات في القطاع الاجتماعي في الدولة وخارجها، وتنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي سيتم من خلالها مناقشة العديد من المواضيع المهمة في مجال الرعاية الاجتماعية، إلى جانب تنظيم جلسات تفاعلية من خلال عقد ورش عمل ودراسات حالة تُسلط الضوء على أحدث الابتكارات والإنجازات في مجال الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى معرض مصاحب سيسلط الضوء على عروض متنوعة لأبرز الأعمال المؤثرة من قبل مقدمي الخدمات والمبتكرين في القطاع الاجتماعي.

الرعاية الاجتماعية

وبهذه المناسبة، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: يأتي تنظيم منتدى الرعاية الاجتماعية في أبوظبي، ضمن جهود واضحة نحو تعزيز وتطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في مجتمع أبوظبي والدولة بشكل عام، والتي تتماشى مع رؤيتنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث يجمع المنتدى نخبة من الخبراء ومقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص، وصنّاع السياسات والمبتكرين وغيرهم، من مختلف القطاعات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الاجتماعية، كما سيسهم المنتدى في تعزيز الوعي بالقضايا والموضوعات التي ترتبط بهذا القطاع ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهه.

وأضاف مبارك العامري: نتوقع أن يستقطب المنتدى على مدار يومين أكثر من 500 زائر ومشارك ومختص، وهو ما سيتيح الفرصة لجميع المعنيين من تشكيل مستقبل الرعاية الاجتماعية، حيث نسعى من خلال التعاون مع شركة ديلويت الشرق الوسط، إلى التأكيد على أهمية التعاون مع القطاعين العام والخاص في تنظيم مثل هذه المنتديات والتي تحقق التكاملية في الأدوار من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات وأفراد المجتمع.



300 رخصة

أصدرت الدائرة 300 رخصة لمهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة بدءاً من عام 2020 وحتى النصف الأول من عام 2024، شملت 191 رخصة للأخصائيين الاجتماعيين، و95 رخصة للأخصائيين النفسيين، و10 رخص للمرشدين الأسريين والزواجيين، و3 رخص للمُحلِّلين السلوكيين التطبيقيين، ورخصة واحدة للمعالجين النفسيين.