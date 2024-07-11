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علوم الدار

منصور بن زايد: الإمارات تحقق إنجازاً جديداً

منصور بن زايد: الإمارات تحقق إنجازا جديدا
11 يوليو 2024 21:56

أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الإمارات حققت إنجازاً جديداً بالفوز بمبادرة صندوق الإمارات للشراكة مع جزر المحيط الهادي. وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) «إنجاز جديد لدولة الإمارات يكمن في فوز مبادرة صندوق الإمارات للشراكة مع جزر المحيط الهادي وصندوق دعم الطاقة المتجددة لجزر الكاريبي الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية عن الفئة الاقتصادية».
وفاز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024 عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
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إنجاز
صندوق أبوظبي للتنمية
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الدول الجزرية
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