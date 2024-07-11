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الإمارات تستعرض مع الأمم المتحدة فرص التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

خلال لقاء الوفد ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة (وام)
12 يوليو 2024 01:04

نيويورك (وام)

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استقبلت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى 17 يوليو الحالي.
وناقش الوفد الإماراتي ومعالي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود الدولية وفرص تسريع العمل العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الوفد، مبادرات دولة الإمارات لدعم العمل التنموي الشامل.
ضم وفد دولة الإمارات كلّاً من عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام المكلّف للهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وهاشم العطاس، مدير أول للمحافظ الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «مصدر».
وخلال الاجتماع، قالت معالي أمينة محمد: «أتطلع إلى استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتأسيس عليها لبناء مستقبل ما بعد 2030 يحمل الخير للبشرية جمعاء».
وقال عبدالله ناصر لوتاه: «نتطلع لمواصلة عقد الشراكات الاستراتيجية العالمية، مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية، لتعزيز تبادل المعرفة وتحفيز التنمية المستدامة والتعريف بالتجارب الناجحة والنماذج الملهمة، كنموذج الإمارات، في تحقيق إجماع دولي على إنجاز طموحات التنمية المستدامة».
وأضاف: «اليوم، وبعد عقود من العمل الدؤوب والتعاون المشترك مع الدول والحكومات والمنظمات والمؤسسات، تحظى دولة الإمارات بتقدير العالم كشريك موثوق به في تحقيق أهداف التنمية والتعاون من أجل القضاء على الفقر والجوع وتسريع العمل المناخي ودعم السلام والعدالة والمؤسسات القوية الفاعلة محلياً ودولياً، وفي مقدمتها الأمم المتحدة». 
ويشارك وفد كبير من دولة الإمارات في هذه الدورة من المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذي ينعقد بحضور 1000 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم تحت شعار «تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية».

الأمم المتحدة
الإمارات
التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة
عبدالله لوتاه
أمينة محمد
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