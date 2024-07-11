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علوم الدار

تعاون بين «محمد بن راشد للفضاء» ودبي الصحية

صورة جماعية خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
12 يوليو 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن توقيع اتفاقية مع «دبي الصحية» للتعاون وتنسيق الجهود لتوفير بيئة مثالية للحفاظ على صحة وسلامة رواد الفضاء، وتعزيز الابتكار في مجال طب الفضاء.
وقع الاتفاقية سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.
وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «صحة وسلامة رواد الفضاء الإماراتيين أولوية قصوى لدينا، وتضمن هذه الاتفاقية تقديم أفضل رعاية ممكنة لهم قبل وأثناء وبعد مهامهم». 
وقال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية: رواد الفضاء الإماراتيون مصدر فخر للوطن باعتبارهم ثروة وطنية كبيرة تعول عليها دولة الإمارات للمساهمة في تطوير المعارف والقدرات العلمية ورفع اسم الدولة في المحافل العلمية العالمية.

مركز محمد بن راشد للفضاء
دبي
الإمارات
رواد الفضاء
برنامج الإمارات لرواد الفضاء
الفضاء
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