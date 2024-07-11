سلطان بن أحمد القاسمي يعتمد استوديوهات وحاضنة الأعمال لمدينة «شمس»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الاستوديوهات وحاضنة الأعمال كأحدث مشروعات مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، إلى مدينة الشارقة للإعلام، حيث اطلع على حزمة من الخطط والمشروعات المستقبلية المتنوعة والمقترحة.

واستمع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي إلى شرحٍ مفصل حول الخطط المستقبلية التي تعمل المدينة على إعدادها وإنجازها، وذلك لتقديم مزيد من التسهيلات، وتوفير الاحتياجات وفقاً لأحدث التطورات في المجالات الإعلامية المتعددة. وتضمنت الخطط حزمة من المشروعات المتقدمة والتي تشمل مختلف الجوانب الفنية والإدارية والعملية بالمدينة.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً تناول فكرة وبرامج المشروعات التي تعتزم «شمس» العمل عليها في إطار سعيها للتحديث المستمر على مرافق المدينة، وتضمن العرض عدداً من مشروعات تطوير البنية التحتية والتطوير الإداري الذي يفتح المجال أمام كبرى المؤسسات في المدينة لممارسة أنشطتها وفق أحدث الأنظمة في مجالات الإعلام وحقوله المختلفة.

حضر اللقاء إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من حسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبد الله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في مدينة الشارقة للإعلام «شمس».