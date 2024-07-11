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علوم الدار

سعود بن صقر: التعليم أحد أهم ركائز التقدم الحضاري

سعود بن صقر مستقبلاً أوائل الثانوية بحضور سارة الأميري (وام)
12 يوليو 2024 01:04

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، 25 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 على مستوى إمارة رأس الخيمة.
حضر اللقاء معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد من القيادات والكوادر التربوية والتعليمية في رأس الخيمة وأولياء أمور الطلبة.
وبارك صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأبنائه الطلبة تفوقهم وتميزهم في نتائج الثانوية العامة، مؤكداً سموه أن التفوق العلمي هو النجاح الأسمى، إذ يشكل التعليم أحد أهم ركائز التقدم الحضاري في مختلف المجالات، وهو السبيل لمستقبل مشرق وأكثر استدامة للأجيال المقبلة.
وأوضح سموه أن هذا التفوق جاء ترجمة لجهودهم ومثابرتهم المتواصلة في مختلف المراحل التي مروا بها في مسيرتهم التعليمية، والتي ستمهد لهم الطريق نحو مواصلة النجاح والتفوق في المرحلة الجامعية والوصول لأعلى المراتب العلمية.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة، وضعت الإنسان والاستثمار فيه على رأس أولوياتها، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يلعبه في دفع محركات النمو والازدهار، وتحقيق الأهداف والرؤى الوطنية، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة وريادتها في المجالات كافة.
وقال سموه «أبارك لكم أبنائي نجاحكم وتفوقكم الذي جاء ثمرة للجد والاجتهاد والعزيمة الصادقة التي تحليتم بها في كل مرحلة من مراحل مسيرتكم التعليمية، وأدعوكم إلى مواصلة المسيرة وعدم التوقف عند هذا الإنجاز، والسعي بعزيمة وإصرار نحو تحقيق أحلامكم وطموحاتكم وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، فأنتم رهان الوطن وأمل المستقبل، بعقولكم النيرة يتقدم الوطن، وبسواعدكم وعلى أكتافكم ينهض ويزدهر».
وأضاف سموه «أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في كل خطوة تخطونها، وأن يتحقق كل حلم تسعون إليه في مسيرتكم التعليمية والمهنية، وتذكروا دوماً أن العمل الجاد والإرادة القوية والثقة بقدراتكم وطموحاتكم هي مفاتيح النجاح في الحياة».
وثمَّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة رعاية واهتمام أولياء الأمور، الذين كان لهم الفضل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، في وصول أبنائهم إلى هذا المستوى من النجاح والتفوق التعليمي، وذلك من خلال تهيئة الظروف المثالية لتفوق أبنائهم.

القيادات التعليمية
أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بجهود الهيئة التدريسية والقيادات التعليمية والتربوية في الدولة، في تقديم الدعم والإرشاد والمتابعة، من أجل إعداد جيل متميز ومبدع، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من مواكبة المتغيرات العالمية لمواصلة مسيرة التنمية والريادة لدولة الإمارات في المجالات كافة.
وفي ختام اللقاء، عبّر الطلبة عن اعتزازهم وسعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، والتي تعكس دعم ومتابعة سموه الدائمة لأبنائه الطلبة، وتشجيعهم على مواصلة رحلة التفوق والنجاح.

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