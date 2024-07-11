«تدوير» الراعي الرسمي لمهرجان ليوا للرطب

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة «تدوير»، أمس، مشاركتها راعياً رسمياً للدورة العشرين من مهرجان ليوا للرطب الذي يقام في الفترة من 15 إلى 28 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وقالت فاطمة الهرمودي رئيس قسم المشاركة المجتمعية في مجموعة تدوير: «يسرنا استعراض التزامنا تجاه الاستدامة وإدارة النفايات باعتبارنا الراعي الرسمي للنسخة الـ 20 لمهرجان ليوا للرطب».

وأضافت «يلعب أفراد المجتمع في أبوظبي دوراً محورياً في الحفاظ على البيئة، ولهذا فإن مساعدة زوار المهرجان على فهم أولوياتنا الثلاث (تقليل النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير) تمكننا من إلهام التغيير الإيجابي لدى الأسر والزوار».