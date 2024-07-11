«الشعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات «بريكس» والبرلمان العربي

القاهرة (وام)

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، الذي عقد أمس في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية، تحت عنوان «دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلا من سارة محمد فلكناز ومروان عبيد المهيري وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

كما شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان التي عقدت أمس في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيراً للجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي ستعقد بعد غد في مقر جامعة الدول العربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلا من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأكد محمد اليماحي أهمية تعزيز العمل الجماعي من خلال الدبلوماسية البرلمانية، والتنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم آمال وتطلعات الشعوب العربية، في ظل التحديات والأزمات غير المسبوقة التي تواجه الدول العربية.

وأوضح أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي أعدت في هذا السياق مسودةَ «رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي»، وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا العربية.