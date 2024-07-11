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الإمارات توفر مياه الشرب لـ 70 ألف نازح في جنوب غزة

مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (وام)
12 يوليو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ذراعها الإنسانية عملية «الفارس الشهم 3»، حملة تقديم المياه الصالحة للشرب للأسر الفلسطينية النازحة في جنوب قطاع غزة، حيث وصل عدد المُستفيدين إلى أكثر من 70 ألف مُستفيد، بهدف توفير المياه لهم في ظل ما تعانيه محافظات قطاع غزة من تدمير للبنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي نتيجة الحرب. 
وجرى تجهيز وتوزيع خزانات المياه على مناطق النزوح بالتعاون مع مصلحة المياه ومتطوعي عملية «الفارس الشهم 3» في مختلف مناطق جنوب قطاع غزة، وتتم تعبئتها يومياً لتسهيل حصول الأسر النازحة على المياه نظراً للصعوبات التي يواجهونها والتحديات التي تواجهها البلديات في قطاع غزة، والتي تحول دون قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ومن ضمنها المياه للمواطنين مما يسبب كارثة إنسانية.
يذكر أن الإمارات سعت في المرحلتين الأولى والثانية إلى تشغيل 6 محطات للتحلية وتوصيلها للنازحين من خلال خطوط إمداد في محافظتي رفح وخان يونس، وخزانات تم تركيبها في مختلف مناطق الجنوب، ليستفيد آلاف النازحين من المشاريع الحيوية، التي تُنفذها عملية «الفارس الشهم 3» أكبر العمليات الإغاثية في قطاع غزة، كما جرى تركيب 13 خزان مياه صالحة للشرب تجرى تعبئتها يومياً بكمية تُقدر بـ116 ألف لتر، بالإضافة لعدد من السيارات التي تتوجه لمناطق وجود العائلات النازحة لتسهيل حصولهم على المياه.

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