مذكرة تفاهم بين «معاً» وجمعية الإمارات للسرطان

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وجمعية الإمارات للسرطان، مذكرة تفاهم ضمن حملة الهيئة «أنا أستحق الحياة» التي تهدف إلى جمع مساهمات بقيمة 1 مليون درهم، لتوفير رعاية صحية متكاملة ومتقدمة وعالية الجودة لدعم مرضى السرطان. وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وسالم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية، كما حضر حفل التوقيع الذي أقيم بمقر هيئة المساهمات المجتمعية في جزيرة الماريه أبوظبي، عدد من المسؤولين في هيئة المساهمات المجتمعية وجمعية الإمارات للسرطان.

وأعرب الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، عن تقديره لهذا التعاون البنّاء مع هيئة المساهمات المجتمعية من خلال حملة «أنا أستحق الحياة».

وقال الشيخ سالم بن ركاض إن هذه الحملة ليست مجرد مبادرة، بل هي خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة لدعم مرضى السرطان وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مؤكداً أن جمعية الإمارات للسرطان ملتزمة بمواصلة العمل لتحقيق أهداف هذه الحملة النبيلة من خلال حشد الدعم من مختلف شرائح المجتمع والشركات لتعزيز الجهود في مكافحة السرطان وتقديم الرعاية الصحية الشاملة.

من جهته، قال سالم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية معاً، إن الشراكة التي تجمع هيئة المساهمات المجتمعية بجمعية الإمارات للسرطان تهدف إلى توفير العلاجات الضرورية وإجراء البحث وعمليات التطوير الطبية المتقدمة، حيث تضمن حملة «أنا أستحق الحياة» تقديم رعاية صحية عالية المستوى لمرضى السرطان.