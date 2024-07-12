«أقدر» يكرم الطلبة المشاركين في دورة «القائد الاجتماعي»

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرَّم برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، الطلبة المشاركين في دورة القائد الاجتماعي بدورتها الثانية التي نظمها البرنامج بالتعاون مع جميعة الإمارات للتنمية الاجتماعية فرع الرمس في رأس الخيمة، وذلك بمشاركة مجموعة من المدربين المختصين، واستمرت خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو ولغاية 11 من يوليو الجاري.

وحرصت الدورة من خلال برامجها التدريبية المتنوعة على تكوين شخصيات قيادية متميزة تتصف بروح العمل الجماعي، وتدريب المشاركين على المهارات الخاصة بالقيادة، وتطوير المهارات الشخصية، حيث تضمنت عدداً من المحاضرات والورش التدريبية، والتي جرى تقسيمها على مرحلتين، الأولى للذكور، والثانية للإناث.

وقال المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «اقدر»: «يسعى البرنامج من خلال تنظيم دورة القائد الاجتماعي إلى إعداد مجموعة إماراتية متمكنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات والظواهر السلبية التي تواجه المجتمع، وإكسابهم مهارات القيادة والمسؤولية المجتمعية، ومهارات التخطيط الاجتماعي، والعمل القيادي الاجتماعي وفق النظريات الحديثة»، وأضاف أن برنامج الدورة تضمن العديد من المحاضرات والورش التدريبية، منها محاضرة حول القائد والقيادة والتطوع والاحتساب، وورشة تدريبية حول سمات شخصية القائد الناجح ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى محاضرة حول مهارات التواصل مع الجمهور، والقائد الفعال في العالم الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.