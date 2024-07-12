دبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ختام فعاليات معرض اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي نظمته شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت شعار «أسرتي.. أكبر ثروتي» في دبي مول، بالتعاون مع الشركاء ممثلين بهيئة تنمية المجتمع بدبي، وجمارك دبي، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، وهيئة الصحة، وخدمة الأمين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمركز الوطني للعلاج والتأهيل بالإضافة لدبي مول.

وأكد اللواء خليل المنصوري، التزامهم الدائم بالدور الحيوي في توعية المجتمع إزاء مخاطر المخدرات والوقاية منها، وخاصة أن مكافحة المخدرات ليست مهمة تقتصر على الإجراءات القانونية والأمنية فقط، وإنما تتطلب أيضاً جهوداً موحدة ضمن منظومة عمل مشتركة، تتكامل فيها الأدوار لتشمل فئات المجتمع كافة.

وأضاف: «نؤمن بأن التوعية والتثقيف، خطوتان أساسيتان لحماية المجتمع من آفة المخدرات، ومن هذا المنطلق، تعمل الأجهزة الشرطية والأمنية على تنفيذ حملات توعوية شاملة تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والأسر، ونهدف من خلال هذه الحملات التي نتعاون فيها مع شركائنا، إلى زيادة الوعي بالأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمخدرات، وتزويد الأفراد بالمعرفة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ الإدمان».

وبدوره، قال اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إن الإدارة العامة ممثلة بمركز حماية الدولي، تتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية لتقديم برامج وقائية وتوعوية متكاملة.