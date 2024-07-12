تريندز و«جمعية الصحفيين» يبحثان تفعيل التعاون المشترك

دبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات و«جمعية الصحفيين الإماراتية»، في جلسة حوارية سبل تفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين، وتعزيز الشراكة في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك والتدريب. وبحث الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر جمعية الصحفيين بدبي، سبل التعاون في تنظيم الفعاليات والندوات التي تحلّل وتناقش قضايا وأحداثاً عالمية راهنة وتبحث في القضايا الإعلامية.

وفي بداية الجلسة الحوارية، قدم وفد «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، التهنئة إلى فضيلة المعيني، بمناسبة انتخابها رئيسة للجمعية، لتكون أول امرأة تترأس الجمعية منذ تأسيسها عام 2000، كما هنأ الوفد أعضاء مجلس الإدارة الجديد، معرباً عن تطلعه للتعاون معه في تحقيق أهداف الجانبين البحثية والعلمية بما يخدم المحتوى الإعلامي وتعزيزه.

وقال الدكتور العلي: «إن الإعلام شريك استراتيجي لمراكز الفكر والبحث العلمي، حيث يسهم في التعريف بالأبحاث العلمية والمعرفية ونقلها إلى شرائح واسعة من الجمهور والقراء»، مضيفاً أن «تفعيل بنود اتفاقية التعاون والشراكة مع جمعية الصحفيين الإماراتية يصب في خدمة البحث العلمي الجاد ويعزّز جهود الجانبين في دعم الباحثين والإعلاميين الشباب».

وبدوها رحبت رئيسة الجمعية فضيلة المعيني بوفد «تريندز»، مشيدة بدوره وجهوده وحضوره العالمي، وبما يحققه من إنجازاتٍ تُشكّل مصدر فخر.

وأكدت أهمية تكثيف الجهود من أجل التواصل بين المراكز البحثية ووسائل الإعلام في مجال دعم الباحثين الشباب، من خلال إبراز إسهاماتهم البحثية والفكرية في وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك في مجال تعزيز مهارات الإعلاميين الشباب وقدراتهم المعرفية، ليكونوا أكثر وعياً بقضايا وطنهم ومجتمعهم.