«النهضة النسائية» تطلق «صيف الخوانيج»

دبي (الاتحاد)

انطلاقاً من هدف دعم مواهب الطفولة السعيدة وقدراتها وإبداعات الشباب بما يساهم في التنمية الوطنية، وتعزيز مواهب الطفولة، بدأ هذا الأسبوع بجمعية النهضة النسائية بالخوانيج النادي التراثي الصيفي تحت شعار «صيف الخوانيج»، ويستهدف النادي الصيفي الذكور من سن 8-12 سنة، والبنات من سن 8-14 سنة.

ويقدم النادي التراثي الصيفي التدريب الممتع للأطفال على الحرف اليدوية التقليدية ودمجها في صناعات حديثة، ومنها: التلي، السدو، الخوص، البرقع، نقش الحنا، صناعة الدخون والعطور، الأكلات الشعبية، برنامج السنع، رياضة الصقور.

ويحتوي النادي على 9 ورش عمل تدريبية متنوعة وعدد من الجلسات الحوارية والتوعوية، من خلال تقديم برامج ترفيهية تعليمية فنية للأطفال لبناء طفولة سعيدة.

وقالت فاطمة العبدالله مديرة فرع الخوانيج: «إن الجمعية تحرص على تقديم برامج ومبادرات ضمن أهدافها الاستراتيجية لدعم مواهب الطفولة واستثمارها، والنادي التراثي الصيفي يغرس حب التراث لدى الأجيال بطريقة تدريبية جاذبة ومحببة مع توظيف هذا التدريب في مخرجات صناعات حديثة لتنمية الابتكار لدى الطفل، وربط الأجيال المتعاقبة بجماليات تفاصيل التراث الإماراتي وتنمية تذوق هذا الجمال، ليظل هذا التراث حاضراً بروح الماضي».