5 ورش لتعزيز جودة الحياة في «صيفنا سعادة 2024»

عجمان (الاتحاد)

تواصل دائرة المالية في عجمان، للعام الرابع على التوالي، مشاركتها الفاعلة في برنامج «صيفنا سعادة» الذي يقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 15 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز الترابط المجتمعي ورفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة في الإمارة.

وقد وضعت الدائرة خططاً متكاملة للمشاركة في النسخة الخامسة من برنامج «صيفنا سعادة» تتضمن خمسة برامج تدريبية مختلفة بالشراكة مع عدد من المؤسسات المصرفية في الدولة.

وتستهدف عبرها فئات واسعة من أفراد المجتمع. وتسعى الدائرة من خلال هذه البرامج إلى إثراء المعارف وتنمية المهارات والمواهب في المجالات التقنية والمالية، داعيةً الجميع للمشاركة والاستفادة من تجارب غنية وممتعة خلال فترة الصيف.

وحول المشاركة في هذا البرنامج، أكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن «مقاييس جودة الحياة تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا العملية، لذا نحرص دوماً على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز التواصل الاجتماعي، وتسهم في رفع مستويات سعادة المجتمع المحلي، ودعم جودة الحياة فيه».

وأضاف: «من هنا، فإننا نلتزم سنوياً بالمشاركة في برنامج “صيفنا سعادة” بأنشطة تثقيفية تؤثر إيجابياً على حياة الناس من خلال برامج تدريبية تفاعلية».