السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5 ورش لتعزيز جودة الحياة في «صيفنا سعادة 2024»

صورة جماعية خلال دورة سابقة (من المصدر)
13 يوليو 2024 01:01

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد.. «الإمارات الوطنية» تُعلن عن إطلاق برنامج المنح للطلبة المتفوّقين
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين

تواصل دائرة المالية في عجمان، للعام الرابع على التوالي، مشاركتها الفاعلة في برنامج «صيفنا سعادة» الذي يقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 15 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز الترابط المجتمعي ورفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة في الإمارة.
وقد وضعت الدائرة خططاً متكاملة للمشاركة في النسخة الخامسة من برنامج «صيفنا سعادة» تتضمن خمسة برامج تدريبية مختلفة بالشراكة مع عدد من المؤسسات المصرفية في الدولة.
وتستهدف عبرها فئات واسعة من أفراد المجتمع. وتسعى الدائرة من خلال هذه البرامج إلى إثراء المعارف وتنمية المهارات والمواهب في المجالات التقنية والمالية، داعيةً الجميع للمشاركة والاستفادة من تجارب غنية وممتعة خلال فترة الصيف.
وحول المشاركة في هذا البرنامج، أكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن «مقاييس جودة الحياة تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا العملية، لذا نحرص دوماً على المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تعزز التواصل الاجتماعي، وتسهم في رفع مستويات سعادة المجتمع المحلي، ودعم جودة الحياة فيه».
وأضاف: «من هنا، فإننا نلتزم سنوياً بالمشاركة في برنامج “صيفنا سعادة” بأنشطة تثقيفية تؤثر إيجابياً على حياة الناس من خلال برامج تدريبية تفاعلية».

جودة الحياة
الإمارات
دائرة المالية في عجمان
عجمان
الأنشطة الصيفية
آخر الأخبار
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال
13 يوليو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بولاية فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشارو ترامب يفضلون بقاء بايدن في السباق
13 يوليو 2024
بوتين خلال خطاب أمام مجموعة «بريكس» بموسكو (أ ف ب )
الأخبار العالمية
روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي
13 يوليو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن حدود غزة
13 يوليو 2024
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الأخبار العالمية
«القيادة الرئاسي» اليمني يحذِّر «الحوثي» من التصعيد الشامل
13 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©