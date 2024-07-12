«برجيل» تحصل على الاعتماد المؤسسي من «الوطني للتخصصات الصحية»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت برجيل القابضة إنجازاً مهماً بحصولها على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وهو الجهة المكلفة باعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد برجيل القابضة من أول المؤسسات الصحية الخاصة التي حصلت على هذا الاعتماد في إمارة أبوظبي.

واستلمت المجموعة شهادة الاعتماد رسمياً من قبل الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية بحضور، الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة، أبوظبي، وكبار المسؤولين من المجموعة.

وأكّد الدكتور محمد الحوقاني على أهمية هذا الإنجاز قائلاً: «يمثل الاعتماد المؤسسي لبرجيل القابضة خطوة أولى نحو الاعتماد البرامجي لتخصصات الإقامة والزمالة. ويعد ذلك إنجازاً يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز جودة التعليم الطبي والتدريب وفق أعلى معايير التقييم، وإشراك القطاع الخاص في تأهيل الكوادر الصحية حسب توجيهات القيادة الرشيدة».

وحصلت 6 مؤسسات تحت مظلة المجموعة على الاعتماد كمستشفيات تعليمية، وهي مدينة برجيل الطبية، ومستشفى برجيل أبوظبي، ومستشفى الظنة، ومستشفى ميديور 24/7، ومستشفى برجيل رويال، العين، ومستشفى برجيل رويال، عشارج.