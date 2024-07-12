السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«برجيل» تحصل على الاعتماد المؤسسي من «الوطني للتخصصات الصحية»

«برجيل» تحصل على الاعتماد المؤسسي من «الوطني للتخصصات الصحية»
13 يوليو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد.. «الإمارات الوطنية» تُعلن عن إطلاق برنامج المنح للطلبة المتفوّقين
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين

حققت برجيل القابضة إنجازاً مهماً بحصولها على الاعتماد المؤسسي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وهو الجهة المكلفة باعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد برجيل القابضة من أول المؤسسات الصحية الخاصة التي حصلت على هذا الاعتماد في إمارة أبوظبي.
واستلمت المجموعة شهادة الاعتماد رسمياً من قبل الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية بحضور، الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة، أبوظبي، وكبار المسؤولين من المجموعة.
وأكّد الدكتور محمد الحوقاني على أهمية هذا الإنجاز قائلاً: «يمثل الاعتماد المؤسسي لبرجيل القابضة خطوة أولى نحو الاعتماد البرامجي لتخصصات الإقامة والزمالة. ويعد ذلك إنجازاً يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز جودة التعليم الطبي والتدريب وفق أعلى معايير التقييم، وإشراك القطاع الخاص في تأهيل الكوادر الصحية حسب توجيهات القيادة الرشيدة».
وحصلت 6 مؤسسات تحت مظلة المجموعة على الاعتماد كمستشفيات تعليمية، وهي مدينة برجيل الطبية، ومستشفى برجيل أبوظبي، ومستشفى الظنة، ومستشفى ميديور 24/7، ومستشفى برجيل رويال، العين، ومستشفى برجيل رويال، عشارج.

الإمارات
المعهد الوطني للتخصصات الطبية
المؤسسات الصحية
آخر الأخبار
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال
13 يوليو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بولاية فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشارو ترامب يفضلون بقاء بايدن في السباق
13 يوليو 2024
بوتين خلال خطاب أمام مجموعة «بريكس» بموسكو (أ ف ب )
الأخبار العالمية
روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي
13 يوليو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن حدود غزة
13 يوليو 2024
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الأخبار العالمية
«القيادة الرئاسي» اليمني يحذِّر «الحوثي» من التصعيد الشامل
13 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©