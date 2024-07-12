السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يبحثان سبل التعاون

خلال زيارة وفد «تريندز» لمؤسسة زايد العليا (من المصدر)
13 يوليو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد.. «الإمارات الوطنية» تُعلن عن إطلاق برنامج المنح للطلبة المتفوّقين
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سبل التعاون المشترك في مجالات البحث والدراسات والاستشارات، التي تهدف إلى تحسين حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، يرافقه وفد من باحثي قطاعي البحوث والمشاريع لمقر المؤسسة في أبوظبي، حيث عقدت جلسة حوارية مع عددٍ من مسؤوليها، تركزت حول دور البحث العلمي في تنمية المشاريع وتحقيق الاستدامة والتطوير.
واطلع وفد «تريندز» على الخدمات والبرامج المتنوّعة التي تُقدمها المؤسسة لأصحاب الهمم، وتشمل مجالات التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والرعاية الصحية، والرياضة، والثقافة، وغيرها.
ورحب عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بباحثي «تريندز»، مشيداً بجهودهم المعرفية والبحثية، مؤكداً أهمية البحث العلمي في عملية التطوير وتنفيذ المشاريع، وأهمية التعاون بين «تريندز» والمؤسسة في هذا الصدد.
وبدورهم أعرب باحثو «تريندز» عن تقديرهم الكبير لجهود مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمستوى المتقدم للخدمات التي تقدمها المؤسسة، مؤكدين على التزامهم بدعم هذه المؤسسة الرائدة في جهودها، لتعزيز اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، وتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية.
وفي ختام الجلسة الحوارية اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، وصولاً إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك تلبي أهداف المركز والمؤسسة.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
البحث العلمي
عبدالله الحميدان
محمد العلي
آخر الأخبار
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال
13 يوليو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بولاية فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشارو ترامب يفضلون بقاء بايدن في السباق
13 يوليو 2024
بوتين خلال خطاب أمام مجموعة «بريكس» بموسكو (أ ف ب )
الأخبار العالمية
روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي
13 يوليو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن حدود غزة
13 يوليو 2024
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الأخبار العالمية
«القيادة الرئاسي» اليمني يحذِّر «الحوثي» من التصعيد الشامل
13 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©