«تريندز» ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يبحثان سبل التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سبل التعاون المشترك في مجالات البحث والدراسات والاستشارات، التي تهدف إلى تحسين حياة أصحاب الهمم وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، يرافقه وفد من باحثي قطاعي البحوث والمشاريع لمقر المؤسسة في أبوظبي، حيث عقدت جلسة حوارية مع عددٍ من مسؤوليها، تركزت حول دور البحث العلمي في تنمية المشاريع وتحقيق الاستدامة والتطوير.

واطلع وفد «تريندز» على الخدمات والبرامج المتنوّعة التي تُقدمها المؤسسة لأصحاب الهمم، وتشمل مجالات التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والرعاية الصحية، والرياضة، والثقافة، وغيرها.

ورحب عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بباحثي «تريندز»، مشيداً بجهودهم المعرفية والبحثية، مؤكداً أهمية البحث العلمي في عملية التطوير وتنفيذ المشاريع، وأهمية التعاون بين «تريندز» والمؤسسة في هذا الصدد.

وبدورهم أعرب باحثو «تريندز» عن تقديرهم الكبير لجهود مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمستوى المتقدم للخدمات التي تقدمها المؤسسة، مؤكدين على التزامهم بدعم هذه المؤسسة الرائدة في جهودها، لتعزيز اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، وتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية.

وفي ختام الجلسة الحوارية اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، وصولاً إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك تلبي أهداف المركز والمؤسسة.