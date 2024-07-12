«حفل النخبة» في «إقامة دبي» يحتفي بالكوادر الإدارية والوظيفية

دبي (وام)

كرّمت إقامة دُبيّ عدداً من الكوادر الإدارية والوظيفية التي أسهمت في وصول الإدارة العامة إلى مستوى النُّخبة.

حضر التكريم، الذي أقيم أول أمس، كل من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهالة بدري، المدير العام لهيئة دبي للثقافة والفنون، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي.

وانطلق «حفل النُّخبة» لأول مرة بحضور 2000 شخص، مستعرضاً مسيرة 18 عاماً من التطوير والإنجازات التي حققتها الإدارة منذ 2006، مُبرزاً الكفاءات المتميزة التي ساهمت في النجاحات المحلية والإقليمية.

وتضمن الحفل تكريماً خاصاً للفريق ضاحي خلفان والفريق محمد أحمد المري، والفريق الإشرافي «اللجنة العُليا» في الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، وفرق محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي، وأوسمة دبي للتميز الحكومي، وفرق الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية للعامين 2023 و2024، وفئة التميز الوظيفي للجوائز.

وأكد الفريق ضاحي خلفان، في كلمته، نجاح الفريق محمد المري في تحسين الإجراءات، مما عزز تجربة المسافرين وأكد تفرد وتميز أداء إقامة دبي.

ومن جانبه، ثمَّن الفريق محمد أحمد المري، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مثنياً على جهود معالي الفريق ضاحي خلفان.

وقال: «مثلت جوائز دبيّ للتميز في 2006 حافزاً كبيراً لنا، وكنا بحاجة لتحسينات جوهرية، فجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤيته كمؤشر للتفوق، إلى جانب دعم الفريق ضاحي خلفان لنا فقد كان حاضراً بشكل بارز».

وأضاف: «تحسين البنية التحتية وتطوير التقنيات وتفعيل قنوات التواصل لتحقيق النُّخبة، جعلتنا نتقدم نحو القمة بفضل التوجيهات والدعم المستمرين».

واستعرض خلال كلمته جهود الإدارة العامة على مدى 18 عاماً، مركّزاً على تعزيز الكفاءات الوطنية ببرامج تدريب مستمرة لتحسين مهاراتهم وكفاءاتهم.