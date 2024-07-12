السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حفل النخبة» في «إقامة دبي» يحتفي بالكوادر الإدارية والوظيفية

ضاحي خلفان ومحمد أحمد المري وكبار الضباط خلال الحفل (من المصدر)
13 يوليو 2024 01:01

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد.. «الإمارات الوطنية» تُعلن عن إطلاق برنامج المنح للطلبة المتفوّقين
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين

كرّمت إقامة دُبيّ عدداً من الكوادر الإدارية والوظيفية التي أسهمت في وصول الإدارة العامة إلى مستوى النُّخبة.
حضر التكريم، الذي أقيم أول أمس، كل من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهالة بدري، المدير العام لهيئة دبي للثقافة والفنون، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي.
وانطلق «حفل النُّخبة» لأول مرة بحضور 2000 شخص، مستعرضاً مسيرة 18 عاماً من التطوير والإنجازات التي حققتها الإدارة منذ 2006، مُبرزاً الكفاءات المتميزة التي ساهمت في النجاحات المحلية والإقليمية.
وتضمن الحفل تكريماً خاصاً للفريق ضاحي خلفان والفريق محمد أحمد المري، والفريق الإشرافي «اللجنة العُليا» في الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدبي، وفرق محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي، وأوسمة دبي للتميز الحكومي، وفرق الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية للعامين 2023 و2024، وفئة التميز الوظيفي للجوائز.
وأكد الفريق ضاحي خلفان، في كلمته، نجاح الفريق محمد المري في تحسين الإجراءات، مما عزز تجربة المسافرين وأكد تفرد وتميز أداء إقامة دبي.
ومن جانبه، ثمَّن الفريق محمد أحمد المري، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مثنياً على جهود معالي الفريق ضاحي خلفان.
وقال: «مثلت جوائز دبيّ للتميز في 2006 حافزاً كبيراً لنا، وكنا بحاجة لتحسينات جوهرية، فجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤيته كمؤشر للتفوق، إلى جانب دعم الفريق ضاحي خلفان لنا فقد كان حاضراً بشكل بارز».
وأضاف: «تحسين البنية التحتية وتطوير التقنيات وتفعيل قنوات التواصل لتحقيق النُّخبة، جعلتنا نتقدم نحو القمة بفضل التوجيهات والدعم المستمرين».
واستعرض خلال كلمته جهود الإدارة العامة على مدى 18 عاماً، مركّزاً على تعزيز الكفاءات الوطنية ببرامج تدريب مستمرة لتحسين مهاراتهم وكفاءاتهم.

إقامة دبي
دبي
الإمارات
ضاحي خلفان
محمد المري
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
آخر الأخبار
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال
13 يوليو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بولاية فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشارو ترامب يفضلون بقاء بايدن في السباق
13 يوليو 2024
بوتين خلال خطاب أمام مجموعة «بريكس» بموسكو (أ ف ب )
الأخبار العالمية
روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي
13 يوليو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن حدود غزة
13 يوليو 2024
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الأخبار العالمية
«القيادة الرئاسي» اليمني يحذِّر «الحوثي» من التصعيد الشامل
13 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©