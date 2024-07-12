«أبوظبي للزراعة» تشارك في مهرجان «ليوا للرطب 20»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ليوا للرطب في نسخته الـ20، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتنظيمٍ من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، في الفترة من 15 إلى 28 يوليو 2024.

وأكدت الهيئة أهمية مشاركتها في المهرجان انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تعزيز الفعاليات التراثية والثقافية والأنشطة التي تهدف إلى الترويج لمنطقة الظفرة سياحياً واقتصادياً، بالإضافة إلى حرصها على إبراز دورها في تطوير قطاع النخيل في إمارة أبوظبي من خلال تبنيها مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في الإمارة ودعم التنمية الزراعية لتحقيق الاستدامة وتعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات.

وتشارك الهيئة في مهرجان ليوا للرطب هذا العام من خلال التعريف بالباقة المتكاملة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب المزارع ولاسيما في ما يتعلق بخدمات الإرشاد الزراعي مع تسليط الضوء على جهود الهيئة في مجال السيطرة على آفات النخيل وتطبيق برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل، فضلاً عن الترويج والتوعية بالممارسات الجيدة للعناية بشجرة النخيل المباركة، مع التركيز بوجه خاص على كيفية إدارة وتركيب المصائد الفرمونية والمصائد الضوئية والطرق الموصى بها لعلاج الإصابات التي تصيب جذع النخيل.

كما ستقدِّم الهيئة عدداً من المحاضرات التوعوية حول الممارسات الزراعية الجيدة والزراعة العضوية والزراعة الذكية وأهم الممارسات الزراعية المبتكرة وخصوصاً تقنية الدرون للتصوير الجوي للمزارع والعزب ضمن برنامج الرقابة الزراعية الذكي الذي تنفذه الهيئة، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء في الهيئة ضمن لجنة التحكيم الخاصة بمزاينة الرطب، الحدث الأبرز ضمن فعاليات المهرجان، إضافة إلى استقبال استفسارات الزوار وتقديم المشورة الفنية والخدمات الإرشادية اللازمة لهم.

كما تسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى الترويج للنسخة الثالثة من أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، الذي سيقام خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في مركز «أدنيك» بأبوظبي بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وكبريات الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع، علاوة على الترويج للنسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تحتضنها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، ومن المنتظر أن تستقطب نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وكبار المتخصصين والخبراء للتباحث في سبيل النهوض بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي.

وسيتم خلال المهرجان الترويج للدورة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بهدف تشجيع المزارعين والمربين على المشاركة ونيل فرصة الفوز بجوائز قيمة، بالإضافة إلى الترويج لسوق الأعلاف الأول والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يهدف إلى تسهيل حصول مربّي الثروة الحيوانية في الدولة على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار، إضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على الوصول للأسواق.

ويهدف مهرجان ليوا للرطب إلى التركيز على أهمية شجرة النخيل وترسيخ مكانتها التاريخية ونقل هذا الموروث إلى الأجيال القادمة، بالإضافة إلى دعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، ويشمل المهرجان مسابقات تراثية كأجمل مزاينات الرطب والفاكهة والمزرعة النموذجية، إضافة إلى فعاليات في السوق الشعبي وقرية الطفل وغيرها من الفعاليات الأخرى.