السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للزراعة» تشارك في مهرجان «ليوا للرطب 20»

مهرجان ليوا للرطب يستقطب مشاركات متميزة (أرشيفية)
13 يوليو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد.. «الإمارات الوطنية» تُعلن عن إطلاق برنامج المنح للطلبة المتفوّقين
الإمارات: «الأونروا» شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ليوا للرطب في نسخته الـ20، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتنظيمٍ من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، في الفترة من 15 إلى 28 يوليو 2024.
وأكدت الهيئة أهمية مشاركتها في المهرجان انطلاقاً من حرصها على المساهمة في تعزيز الفعاليات التراثية والثقافية والأنشطة التي تهدف إلى الترويج لمنطقة الظفرة سياحياً واقتصادياً، بالإضافة إلى حرصها على إبراز دورها في تطوير قطاع النخيل في إمارة أبوظبي من خلال تبنيها مجموعة من الخطط والبرامج الهادفة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في الإمارة ودعم التنمية الزراعية لتحقيق الاستدامة وتعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض والآفات.
وتشارك الهيئة في مهرجان ليوا للرطب هذا العام من خلال التعريف بالباقة المتكاملة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب المزارع ولاسيما في ما يتعلق بخدمات الإرشاد الزراعي مع تسليط الضوء على جهود الهيئة في مجال السيطرة على آفات النخيل وتطبيق برامج الإدارة المتكاملة لمكافحة آفات النخيل، فضلاً عن الترويج والتوعية بالممارسات الجيدة للعناية بشجرة النخيل المباركة، مع التركيز بوجه خاص على كيفية إدارة وتركيب المصائد الفرمونية والمصائد الضوئية والطرق الموصى بها لعلاج الإصابات التي تصيب جذع النخيل.
كما ستقدِّم الهيئة عدداً من المحاضرات التوعوية حول الممارسات الزراعية الجيدة والزراعة العضوية والزراعة الذكية وأهم الممارسات الزراعية المبتكرة وخصوصاً تقنية الدرون للتصوير الجوي للمزارع والعزب ضمن برنامج الرقابة الزراعية الذكي الذي تنفذه الهيئة، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء في الهيئة ضمن لجنة التحكيم الخاصة بمزاينة الرطب، الحدث الأبرز ضمن فعاليات المهرجان، إضافة إلى استقبال استفسارات الزوار وتقديم المشورة الفنية والخدمات الإرشادية اللازمة لهم.
كما تسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى الترويج للنسخة الثالثة من أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، الذي سيقام خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في مركز «أدنيك» بأبوظبي بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وكبريات الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع، علاوة على الترويج للنسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تحتضنها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، ومن المنتظر أن تستقطب نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وكبار المتخصصين والخبراء للتباحث في سبيل النهوض بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي.
وسيتم خلال المهرجان الترويج للدورة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بهدف تشجيع المزارعين والمربين على المشاركة ونيل فرصة الفوز بجوائز قيمة، بالإضافة إلى الترويج لسوق الأعلاف الأول والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يهدف إلى تسهيل حصول مربّي الثروة الحيوانية في الدولة على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار، إضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على الوصول للأسواق.
ويهدف مهرجان ليوا للرطب إلى التركيز على أهمية شجرة النخيل وترسيخ مكانتها التاريخية ونقل هذا الموروث إلى الأجيال القادمة، بالإضافة إلى دعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، ويشمل المهرجان مسابقات تراثية كأجمل مزاينات الرطب والفاكهة والمزرعة النموذجية، إضافة إلى فعاليات في السوق الشعبي وقرية الطفل وغيرها من الفعاليات الأخرى.

أبوظبي
ليوا للرطب
مهرجان ليوا للرطب
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
آخر الأخبار
الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة تواجه خطر فقدان جيل كامل من الأطفال
13 يوليو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بولاية فلوريدا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشارو ترامب يفضلون بقاء بايدن في السباق
13 يوليو 2024
بوتين خلال خطاب أمام مجموعة «بريكس» بموسكو (أ ف ب )
الأخبار العالمية
روسيا: لا نخطط لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي
13 يوليو 2024
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تنفي وجود ترتيبات مع إسرائيل بشأن حدود غزة
13 يوليو 2024
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
الأخبار العالمية
«القيادة الرئاسي» اليمني يحذِّر «الحوثي» من التصعيد الشامل
13 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©