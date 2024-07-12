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بلدية أبوظبي تنفذ مشروعاً لمعالجة مشوهات الطرق وللتحسينات المرورية

جانب من المشاريع المنفذة سابقاً (من المصدر)
13 يوليو 2024 01:02

هالة الخياط (أبوطبي)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال الفترة المقبلة مشروعاً لمعالجة مشوهات الطرق ولأعمال الطوارئ والتحسينات المرورية وإزالة العشوائيات ضمن نطاق مركز مدينة زايد. 
وطرحت البلدية مناقصة لتنفيذ المشروع، استهدفت من خلالها شركات المقاولات من درجة الخاص إلى الثالثة في مجال الطرق والشوارع الرئيسية.
وتنفذ البلدية زيارات ميدانية مكثفة لجميع المواقع ليتم توجيه المقاولين والاستشاريين المختصين لتحسين وإعادة تأهيل الأصول الزراعية، وإزالة مشوهات الطرق في هذه المناطق، وتنفيذ أعمال إزالة المخلفات، والنظافة العامة. وسيتضمن المشروع إزالة العديد من المشوهات، مثل اللوحات الإرشادية والمرورية التالفة، والأشجار والزراعات العشوائية، ومخلفات الهدم والبناء، وكذلك مشوهات النفايات والحيوانات النافقة، واللوحات الإعلانية الخشبية، بالإضافة إلى إزالة الرمال المتراكمة على جانبي الطرقات ضمن النطاق الجغرافي للحملة.
وتندرج أهمية مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد السكانية والاقتصادية كافة، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة.
وتواصل بلدية مدينة أبوظبي تعزيز منظومة البنية التحتية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري، ومنها تصميم وتنفيذ اللوحات الإرشادية الموحدة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، وتصميم نظام شامل ومستدام لشبكة الطرق بالبر الرئيسي.
وتنطلق بلدية أبوظبي في تنفيذها للمشاريع من رؤية دائرة البلديات والنقل في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.

أبوظبي
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