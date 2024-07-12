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علوم الدار

وفد من قيادة الحرس الوطني يزور مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في قطر

وفد من قيادة الحرس الوطني يزور مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ في قطر
13 يوليو 2024 01:01

الدوحة (وام)

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قام ‏وفد من قيادة الحرس الوطني بزيارة مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ ومجموعة البحث والإنقاذ الحضري في قوة الأمن الداخلي «لخويا» بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص مذكرات التفاهم بشأن عمليات البحث والإنقاذ البيني.
وشهدت الزيارة مناقشة سبل تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق في مجالات تقديم خدمات البحث والإنقاذ، وإدارة العمليات ذات الصلة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع الحوادث والطوارئ بكفاءة وفعالية.
في سياق متصل استقبل الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر وفد قيادة الحرس الوطني، برئاسة راشد أحمد النقبي، مدير المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني في إطار الزيارة نفسها.

الحرس الوطني
الإمارات
لخويا
مجلس التعاون الخليجي
قطر
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