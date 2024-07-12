«الوطني» يوقع مذكرة تفاهم بين برلمانات «بريكس»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، بروتوكول مذكرة التفاهم الخاصة بالمنتدى البرلماني لمجموعة بريكس، وذلك خلال انعقاد المنتدى في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، وشارك في توقيع بروتوكول مذكرة التفاهم رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس و«بريكس بلس».

حضر توقيع البروتوكول، كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ويهدف بروتوكول مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في مجموعة بريكس، من خلال تبادل الآراء والخبرات وأفضل الممارسات، كما يسعى إلى خلق ظروف مواتية لتطوير مجموعة بريكس عبر دعم الأنشطة التشريعية وتعزيز التفاعل البرلماني بين الدول الأعضاء.

وأكد البروتوكول على تطوير آليات التعاون البرلماني من خلال عقد المنتدى البرلماني السنوي لمجموعة بريكس، وأهمية تبادل وجهات النظر والتعاون بين رؤساء البرلمانات الأعضاء، كما نص البروتوكول على أن قرارات المنتدى ستكون استشارية ويتم تبنيها بتوافق آراء رؤساء البرلمانات.

ومن أبرز بنود بروتوكول مذكرة التفاهم عقد المنتدى البرلماني السنوي، حيث يمكن للمنتدى اتخاذ قرارات وفقاً للأهداف المحددة بمذكرة التفاهم، وتكون القرارات استشارية وتُصاغ على شكل بيانات ونداءات وإعلانات، وتُعتمد بتوافق الآراء بين رؤساء البرلمانات؛ وتنسيق المنتدى بصيغة موسعة، بناءً على مبادرة رئاسة المنتدى وتوافق الأعضاء، حيث يمكن عقد المنتدى بصيغة موسعة تشمل مشاركة ممثلي برلمانات دول أخرى غير الأعضاء في بريكس.