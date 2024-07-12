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علوم الدار

علي النعيمي يلتقي نائب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

علي النعيمي خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ البرازيلي (من المصدر)
13 يوليو 2024 01:01

سانت بطرسبرغ (وام)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، فينيسيانو فيتال دو ريغو النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاتحادي للكونغرس الوطني لجمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية.
حضر اللقاء وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في المنتدى، كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل، وأهمية تعزيز التواصل والتعاون في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية الثقافية.
ومن جهته، أكد فينيسيانو فيتال دو ريغو، تطور علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين خلال السنوات الأخيرة، التي تجسد عمق علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين من تطور ونمو في مختلف المجالات.

علي راشد النعيمي
الإمارات
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الشعبة البرلمانية الإماراتية
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