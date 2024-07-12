سفارة فرنسا تحتفل باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

أقام نيكولا نيمتشينو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، مساء أمس الأول، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

حضر الحفل -الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي- عبدالرحمن علي النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الفرنسية المقيمة بالدولة.

وأكد السفير الفرنسي في كلمة له بهذه المناسبة عمق العلاقات المتميزة بين بلاده ودولة الإمارات، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، مشيداً بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.