السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده
13 يوليو 2024 12:38

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس مونتينيغرو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميلوجكو سبايتش رئيس وزراء مونتينيغرو.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد.. «الإمارات الوطنية» تُعلن عن إطلاق برنامج المنح للطلبة المتفوّقين
رئيس الدولة يستقبل شيخ الأزهر
المصدر: وام
منصور بن زايد
مونتينيغرو
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
لامين يامال يرفض المقارنة مع ميسي!
الرياضة
لامين يامال يرفض المقارنة مع ميسي!
اليوم 13:35
عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمجموعة العشرين
علوم الدار
عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمجموعة العشرين
اليوم 13:25
عاصفة ثلجية تقطع شريان الحياة في ولاية بافاريا
عاصفة ثلجية تقطع شريان الحياة في ولاية بافاريا
اليوم 13:14
زينب المعمري تحصد فضية «الإمارات لشطرنج السيدات»
الرياضة
زينب المعمري تحصد فضية «الإمارات لشطرنج السيدات»
اليوم 13:00
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©