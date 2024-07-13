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علوم الدار

عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمجموعة العشرين

عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمجموعة العشرين
13 يوليو 2024 13:25

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المعنية بمشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة العشرين (G20) 2024.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، عدد من الوزراء والمسؤولون من جهات الدولة المشاركة في مختلف مجموعات ومساقات عمل مجموعة العشرين.

واستعرض الوزراء والمسؤولون المشاركون في الاجتماع، تطورات مشاركة الدولة، بصفة ضيف، في أعمال مجموعة العشرين (G20)، كما تمت مناقشة مشاركة الدولة في الاجتماعات الوزارية المقبلة للمجموعة.

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وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجهود الجهات في تمثيل الدولة في مجموعة العشرين (G20)، مشددا على أهمية المشاركة الفاعلة في مختلف مراحل ومحاور عمل المجموعة، وبما يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي.

وجدد سموه التأكيد على أهمية العمل بهمة الفريق الواحد، وإبراز إنجازات الدولة في إطار مشاركتها، ضمن أعمال مجموعة العشرين (G20).

يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك في مجموعة العشرين (G20) هذا العام بصفة ضيف للمرة الثالثة على التوالي، والمرة الخامسة منذ تأسيس المجموعة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
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