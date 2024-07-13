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600 عامل يستفيدون من «سقيا»

فريق العمل من شرطة دبي في صورة جماعية مع العمال المستفيدين (من المصدر)
14 يوليو 2024 01:15

دبي (الاتحاد)

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نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، مبادرة «سقيا» المجتمعية الإنسانية بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال، وتخفيف تأثيرات حرارة الصيف، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.
وأكد الرائد حمد الشامسي، رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع كل أفراد المجتمع، بالإضافة إلى عكس الصورة المُشرفة لرجل الشرطة، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الجانبين، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها الإدارة العامة لحقوق الإنسان من منطلق مسؤوليتها تجاه كل أفراد المجتمع وترسيخ الإخاء والقيم الإنسانية في المؤازرة وتقديم العون والشكر للآخرين.
وأوضح الرائد الشامسي أن المبادرة شملت تقديم المياه والعصائر الباردة لأكثر من 600 عامل في المشاريع الإنشائية بمناطق مختلفة في دبي، من خلال قيام فريق العمل بزيارات ميدانية لتلك المواقع.

حقوق الإنسان
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