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عرس جماعي لأبناء منطقة القوع

العرسان وذووهم في صورة جماعية (من المصدر)
14 يوليو 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة تنمية المجتمع وبدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، عرساً جماعياً للرجال وآخر للنساء لقبيلة الدروع، في منطقة القوع بمدينة العين، وذلك في إطار التزامها بترسيخ ثقافة الأعراس الجماعية وخفض تكاليف الزواج، حيث يعد هذا العرس التاسع عشر لقبيلة الدروع، والعرس السابع والخمسين في مجموع الأعراس الجماعية التي تنظمها الوزارة مع مصرف أبوظبي الإسلامي منذ عام 2014.
أقيم العرس الجماعي في «قاعة أفراح منطقة القوع»، بحضور عدد من المسؤولين والمدعوّين وذوي العرسان وأصدقائهم، وبمشاركة الفرق الشعبية احتفالاً بالعرسان.
يأتي تنظيم وزارة تنمية المجتمع للأعراس الجماعية سنوياً، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية في إطار التكامل والشراكة المجتمعية والاستفادة من جهود ومبادرات القطاع الخاص، لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في الدولة، من خلال هذه الأعراس الجماعية على وجه التحديد، بما يعكس حرص الوزارة على تحفيز مشاركة الشباب والنساء كونها نهجاً متوارثاً ومتجذراً في المجتمع الإماراتي، ونظراً لدورها المباشر في دعم انسجام وتلاحم المجتمع وتجسيد صورة التكاتف والتعاون على مستوى الوطن.

وزارة تنمية المجتمع
أبوظبي
مصرف أبوظبي الإسلامي
الزواج
العرس الجماعي
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