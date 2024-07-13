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علوم الدار

«استمرارية الأعمال» لميناء عجمان

خلال تسلم شهادة استمرارية الأعمال (وام)
14 يوليو 2024 01:15

عجمان(وام) 

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حصلت دائرة ميناء وجمارك عجمان على شهادة الامتثال، لمتطلبات المعيار الوطني، لنظام إدارة استمرارية الأعمال من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك التزاماً من الدائرة الراسخ بتطبيق أعلى المعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال.
وقال الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة الميناء والجمارك، في بيان صحفي أمس، إن هذا الإنجاز يعكس التزامهم الراسخ بالمعايير العالمية والمحلية لاستمرارية الأعمال، ويؤكد جاهزيتهم لمواجهة أي تحديات، وضمان استمرارية تقديم خدماتهم بكل كفاءة وفعالية.

دائرة ميناء وجمارك عجمان
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