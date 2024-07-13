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علوم الدار

راشد بن حميد يكرّم 21 من خريجي «الاستراتيجي للابتكار»

راشد بن حميد يكرم أحد االخريجين (من المصدر)
14 يوليو 2024 01:16

عجمان (وام)

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كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 21 موظفاً وموظفةً من خريجي الدفعة الأولى للبرنامج الاستراتيجي للابتكار المعتمد CINS، من مركز عجمان X التابع للدائرة، الذي يعد أول مركز تدريب وتقييم للابتكار معتمد من المعهد العالي العالمي للابتكار GINI.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن الدائرة تفخر بكفاءاتها الطموحة التي تمكنت من اجتياز كل مراحل البرنامج، وصقل المهارات والمعارف، لتكون في الريادة بمجال الابتكار الاستراتيجي، متوجهاً بالشكر لمركز عجمان X، والذي حقق نجاحاً مميزاً يسطر في سجل الدائرة الحافل بالتميز والتفوق المستدام.
ووجّه باستمرار تنظيم البرامج النوعية لتحقيق النتائج المنشودة، وعقد دورات معتمَدة للخبراء والمتخصِّصين، تتضمن محترف الابتكار المعتمَد، ومحترف التفكير التصميمي المعتمَد، واستراتيجيَّ الابتكار المعتمَد، والرئيس التنفيذي المعتمَد للابتكار، ومُقيِّم الابتكار المعتمَد، موضحاً أن الدائرة تتطلع دائماً للمضي في مسيرة الازدهار وتمكين العنصر البشري باعتباره بوصلة التغيير الإيجابي وأساس الصدارة.
من جهتها، قدّمت الدكتورة الشيخة نورة حميد النعيمي، مدير مركز عجمان X، شرحاً مفصلاً عن البرنامج ومدة العمل به وأهدافه المنشودة، مشيدة بجهود فريق العمل، الذي حرص على نجاح البرنامج وتأهيل الخريجين.
وأشارت إلى أن ما حققه المركز من نجاح يرجع إلى تكاتف الجهود وتكامل المهام والسير وفق منهجية واضحة ورؤى ثاقبة لتحقيق الأفضل، مبينة أن المركز سيتمكن من أتمتة عمليات المراجعة والتقييم للمنظَّمات والمؤسَّسات، التي تسعى للحصول على اعتمادات متخصِّصة في الابتكار، بما يشمل منظمة الابتكار المعتمَدة، ومختبر الابتكار المعتمَد، وحاضنات الأعمال المعتمَدة، وبرامج تدريب الابتكار المعتمَدة، والمصادقة على الابتكار، وبرامج مسرِّعات الأعمال المعتمَدة.

راشد بن حميد النعيمي
عجمان
الابتكار
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