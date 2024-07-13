وضع حجر الأساس لمستشفى «آسان-الإمارات لعلاج الأمراض الهضمية» في «دبي الطبية»

دبي (الاتحاد)

شهدت مدينة دبي الطبية وفي نطاق مرحلتها الثانية وضع حجر الأساس لمستشفى «آسان-الإمارات لعلاج الأمراض الهضمية»، وهو مشروع لشركة سكوب للاستثمار الإماراتية، ليكون الفرع العالمي الأول لمستشفى آسان، أحد أكبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في جمهورية كوريا، والذي سيسهم في تقديم أحدث خدمات الرعاية الصحية وفرص التعليم في مجال الأمراض الهضمية، بما يدعم التطور المستمر الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دبي.

تم وضع حجر الأساس بحضور عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومون بيونج جون، قنصل عام جمهورية كوريا في دبي والإمارات الشمالية، وعصام كلداري، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، والدكتور سو سانج بارك، اختصاصي جراحة العظام للأطفال والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مستشفى آسان، ونجيب فياض، الرئيس التنفيذي لشركة سكوب للاستثمار، والدكتور سعيد الداية، مدير عام قطاع الرعاية الصحية لشركة سكوب للاستثمار، وعدد من مسؤولي هيئة الصحة بدبي وسلطة مدينة دبي الطبية وسكوب للاستثمار.

ويسهم المستشفى، الذي من المقرر اكتماله بحلول عام 2026، في توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها منظومة مدينة دبي الطبية وتعزيز دورها بصفتها الوجهة الرائدة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية. كما يضمن افتتاح مستشفى «آسان-الإمارات لعلاج الأمراض الهضمية» تعزيز إمكانات دولة الإمارات في مجالات صحة الجهاز الهضمي وأورام الجهاز الهضمي، وإدارة زراعة الكبد والأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة.

وفي هذه المناسبة، قال عوض صغير الكتبي: إن التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي في إمارة دبي، ومناخ الاستثمار المميز الذي توفره الإمارة لنماء هذا القطاع الحيوي، ومعدلات الطلب المتزايدة على الخدمات الصحية عالية الجودة، كل ذلك من الأسباب، التي جعلت دبي وجهة مثالية ومقراً مهماً لأكبر المستشفيات والمراكز الطبية العالمية.

وأكد أن هيئة الصحة بدبي لا تدخر وسعاً في تحفيز المنشآت الطبية على التوسع والانتشار والتطور، وتنويع الخدمات، لتلبية احتياجات المجتمع، وتقديم نموذج يحتذى به في الرعاية المتكاملة والشاملة، وتعزيز مكانة دبي على خريطة السياحة الصحية الدولية.

وقال قنصل عام جمهورية كوريا: «نتوجه بأحرّ التهاني لمركز آسان الطبي الرائد في كوريا على إنشاء هذا المستشفى التخصصي الجديد في مجال رعاية وعلاج أمراض الجهاز الهضمي في دبي. ويأتي إنشاء الفرع الأول للمركز خارج كوريا ثمرةً للتعاون بين شركة سكوب للاستثمار وسلطة مدينة دبي الطبية بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لجميع المرضى، سواء في دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي والعالم».

وقال عصام كلداري: «يشكل إنشاء مستشفى آسان - الإمارات لعلاج الأمراض الهضمية إنجازاً مهماً يدعم جهودنا لتطوير المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، ويعكس تركيزنا على تمكين الرعاية الصحية التخصصية، من خلال استقطاب المؤسسات والخبرات الطبية المرموقة، لمواصلة بناء منظومة متكاملة تواكب المتطلبات المتنامية لمجتمعنا. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بخدمات الرعاية الصحية التخصصية عالية الجودة، من خلال عقد شراكات استراتيجية محلية ودولية».

المستشفى الجديد

ويتألّف المستشفى الجديد، الذي يمتد على مساحة 21.150 متراً مربعاً، من تسعة طوابق تضم 65 سريراً، بما في ذلك غرف فاخرة، وأخرى مخصصة لكبار الشخصيات، وأربع غرف عمليات، ليقدم خدمات متكاملة في مجال علاج الأمراض الهضمية للأطفال والبالغين. ومن ضمن التخصصات التي يوفرها المستشفى زراعة الأعضاء والتنظير وعلاجات السمنة وعلاج أورام الجهاز الهضمي، وإدارة زراعة الكبد وفحوص صحة الجهاز الهضمي. كما يشمل مرافق دعم إضافية، كخدمات إعادة التأهيل والعيادات الخارجية ووحدة العناية المركزة ووحدة رعاية اليوم الواحد. ويساهم المستشفى في تطوير معايير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، ويوفر مركزاً تعليمياً متميزاً في الشرق الأوسط يمنح فرص التعليم للاختصاصيين المحليين، بالاستفادة من خبرات الفريق الطبي الكوري.

مجموعة متكاملة

قال الدكتور سو سانج بارك: «سنعمل على توفير مجموعة متكاملة من خدمات علاج الأمراض الهضمية في مستشفى آسان - الإمارات لعلاج الأمراض الهضمية، مع التركيز على أفضل مستويات الكفاءة. ونقدم إجراءات تتضمن أدنى حدود التدخل الجراحي والعلاج الوقائي، مستندين إلى منهجية متعددة التخصصات، لتحقيق أفضل النتائج في علاج المرضى وتقديم مستوى متميز في خدمات العناية بصحة الجهاز الهضمي. كما نلتزم بأعلى معايير السلامة، ونعتمد أحدث التقنيات، لضمان حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي».

من جانبه، قال نجيب فياض: «سيكون مستشفى آسان- الإمارات لعلاج الأمراض الهضمية مرفقاً حديثاً مخصصاً لتقديم رعاية شاملة ومتقدمة لأمراض الجهاز الهضمي».