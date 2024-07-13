«الوطني» يبحث آليات التعاون مع «المستشارين المغربي»

أبوظبي (الاتحاد)

التقت مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، معالي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

حضر اللقاء وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي المشارك في المنتدى، كل من: سعيد راشد العابدي رئيس الوفد، وحميد أحمد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وهلال محمد الكعبي أعضاء المجلس، وطارق المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. ونقلت بن ثنية تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى نظيره معالي النعم ميارة، وتمنياته للمنتدى بالتوفيق والنجاح، وتحقيق مخرجات تساهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك بين الدول الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط في مختلف المجالات.

بدوره، أكد معالي النعم ميارة على عمق علاقات الأخوة التاريخية المتجذرة التي تربط المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعاونهما في جميع المجالات، فضلاً عن متانة علاقات التعاون بين مجلس المستشارين المغربي والمجلس الوطني الاتحادي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا شعبي البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين والبلدين الصديقين، والتطرق إلى نتائج المنتدى الاقتصادي، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، وأهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين برلمانات الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

«منتدى النساء البرلمانيات»

استعرضت مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، تقرير أعمال المجلس الاستشاري لمنتدى النساء أمام الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية.

كما أعلنت أن الدورة الثانية للمنتدى البرلماني للنساء الذي سيعقد في باريس في ديسمبر المقبل، ستركز على التحديات التي تواجه التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.