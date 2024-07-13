«الشعبة البرلمانية» تشارك في أعمال الجلسة الخامسة للبرلمان العربي

القاهرة (وام)

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت أمس، السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وقال محمد اليماحي، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت تقارير اللجان الدائمة، واطلعت على تقريري لجنة فلسطين ولجنة الشؤون السياسية، اللذين استعرضا أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل ما تواجهه القضية من تحديات خطيرة تعصف باستقرار المنطقة العربية، إضافة إلى مستجدات القضايا العربية ودور الدبلوماسية البرلمانية في معالجتها.

كما اطلعت الجلسة على مسودة رؤية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تطوير العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته، وتقرير اللجنة المشتركة بشأن تكريم أعضاء البرلمان العربي السابقين.

وقالت ناعمة الشرهان، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت الموضوعات المرفوعة من لجنة الشؤون الاجتماعية، ومن أبرزها الاهتمام باللغة العربية، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة التكاتف من أجل استعادة اللغة العربية لهيبتها، كونها تتعرض لمحاولات تشويه خاصة عند الأجيال الجديدة، ونحتاج في كل دولنا العربية إلى المبادرات النوعية التي تساهم في الحفاظ على هويتنا العربية، فيوجد محوران هامان مرتبطان باللغة العربية، الأول التعليم، والثاني تحقيق التنمية المستدامة.

منظومة

قال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون الاقتصادية استعرضت، خلال الجلسة، خطة عملها استكمالاً لجهودها في تفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وتحفيز مناخ الاستثمار والتجارة العربية البينية، من خلال العمل على تقديم مقترحات تطوير المنظومة التشريعية التي تنظم العلاقات الاقتصادية العربية، حيث تم استعراض آلية العمل على تعزيز التشريعات العربية في مجال الاقتصاد الرقمي، والمستجدات الخاصة بقانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي «فقد وهدر الطعام».