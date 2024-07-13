الأحد 14 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشعبة البرلمانية» تشارك في أعمال الجلسة الخامسة للبرلمان العربي

«الشعبة البرلمانية» تشارك في أعمال الجلسة الخامسة للبرلمان العربي
14 يوليو 2024 01:15

القاهرة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد أهمية القدرات التشريعية في «الاستجابة للأزمات»
علي النعيمي يلتقي نائب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت أمس، السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وقال محمد اليماحي، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت تقارير اللجان الدائمة، واطلعت على تقريري لجنة فلسطين ولجنة الشؤون السياسية، اللذين استعرضا أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل ما تواجهه القضية من تحديات خطيرة تعصف باستقرار المنطقة العربية، إضافة إلى مستجدات القضايا العربية ودور الدبلوماسية البرلمانية في معالجتها.
كما اطلعت الجلسة على مسودة رؤية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تطوير العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته، وتقرير اللجنة المشتركة بشأن تكريم أعضاء البرلمان العربي السابقين.
وقالت ناعمة الشرهان، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت الموضوعات المرفوعة من لجنة الشؤون الاجتماعية، ومن أبرزها الاهتمام باللغة العربية، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة التكاتف من أجل استعادة اللغة العربية لهيبتها، كونها تتعرض لمحاولات تشويه خاصة عند الأجيال الجديدة، ونحتاج في كل دولنا العربية إلى المبادرات النوعية التي تساهم في الحفاظ على هويتنا العربية، فيوجد محوران هامان مرتبطان باللغة العربية، الأول التعليم، والثاني تحقيق التنمية المستدامة.
منظومة
قال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون الاقتصادية استعرضت، خلال الجلسة، خطة عملها استكمالاً لجهودها في تفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وتحفيز مناخ الاستثمار والتجارة العربية البينية، من خلال العمل على تقديم مقترحات تطوير المنظومة التشريعية التي تنظم العلاقات الاقتصادية العربية، حيث تم استعراض آلية العمل على تعزيز التشريعات العربية في مجال الاقتصاد الرقمي، والمستجدات الخاصة بقانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي «فقد وهدر الطعام».

الشعبة البرلمانية
للمجلس الوطني الاتحادي
البرلمان العربي
جامعة الدول العربية
آخر الأخبار
وفاة وإصابة في احتراق شاحنتين بحادث في الفجيرة
علوم الدار
وفاة وإصابة في احتراق شاحنتين بحادث في الفجيرة
اليوم 22:17
امرأة فلسطينية تبكي أقاربها الذين قتلوا في منطقة المواصي (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة
14 يوليو 2024
ممارسات «الحوثي» تسببت في نزوح ملايين اليمنيين وأعادت اليمن قروناً إلى الوراء (ا ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لم تقدم سوى «الموت والدمار»
14 يوليو 2024
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مؤتمر التعهدات السنوي للأونروا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
14 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
193 حالة وفاة بسبب الأمطار الغزيرة في الهند
14 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©