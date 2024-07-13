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الإمارات تؤكد أهمية القدرات التشريعية في «الاستجابة للأزمات»

وفد الشعبة البرلمانية في صورة جماعية مع أعضاء الوفود المشاركة (من المصدر)
14 يوليو 2024 01:17

أبوظبي (الاتحاد) 

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شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، في أعمال اليوم الثاني للمنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة موضوع «دور البرلمانات في مواجهة تفكك النظام التجاري متعدد الأطراف وتجاوز التهديدات المتعلقة بنتائج الأزمات العالمية»، أكد مروان المهيري، على أهمية دور البرلمانات في مواجهة التحديات وتعزيز بيئة عالمية تعاونية، انطلاقاً من مسؤولية البرلمانات في سن القوانين وصياغة السياسات التي تساهم في تخفيف الآثار السلبية لتجزئة النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وشدد على أهمية القدرات التشريعية في صياغة استجابات شاملة لمختلف الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو صحية أو جيوسياسية، مما يعزز النظام التجاري العالمي ويضمن مواكبته للنمو البشري ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنسيق القوانين واللوائح لخلق بيئة تجارية مستقرة تجمع جميع الأطراف.

 

الإمارات
لمجلس الوطني الاتحادي
الشعبة البرلمانية
علي راشد النعيمي
روسيا
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