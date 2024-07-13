60 طالباً يشاركون في برامج «خيرية الشارقة» التطوعية

الشارقة (الاتحاد)

دشنت جمعية الشارقة الخيرية برنامجاً تطوعياً للأطفال أبناء الأسر المتعففة، المسجلين بكشوف الجمعية على مدار العطلة الصيفية، تحت شعار «صيفكم خير»، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وتعزيز قيم التطوع في نفوسهم وتمكينهم من الاستفادة من العطلة الدراسية، حيث يتضمن البرنامج التطوعي جملة من الأنشطة المتنوعة ما بين التعليمية والترفيهية، والتي تسهم في توسيع مدارك المشاركين في البرنامج الذي يمتد طوال شهري يوليو وأغسطس، بمشاركة 60 طفلاً من فئات عمرية مختلفة

وأفاد محمد إبراهيم بن نصار، مدير مكتب التطوع وخدمة المجتمع بالجمعية، عن تأثير هذه الأنشطة على المشاركين فيها بشكل إيجابي، حيث سيتم تقسيم المشاركين في البرنامج إلى عدة مجموعات، وقد استهل البرنامج نشاطه بفعالية تثقيفية بمجلس ضاحية واسط في حضور ممثلين عن متحف الشارقة العلمي، تعرف خلالها الأطفال على المتحف ودوره في إثراء العلوم في إمارة الشارقة، أعقبتها فعالية عن صناعة الآيس كريم، ومن ثم تم تعريف الطلاب على مفهوم الوقف وأهميته من خلال ورشة عمل، بالتنسيق مع دائرة الأوقاف بالشارقة.

وتابع: كما تضمنت الفعاليات المشمولة في برنامج «صيفكم خير» تنظيم العديد من الرحلات الترفيهية التي يتمكن الأطفال خلالها من القيام بممارسة العديد من الألعاب التي تسهم في خلق جو من الدعابة والفرحة في نفوسهم، فيما يتم القيام بعمل زيارات لدار رعاية المسنين، حيث يلتقي المنتسبون لبرنامج العطلة الصيفية بأهل الدار، حيث يتسامر الآباء مع الاحفاد وينقلون لهم خبرات الحياة، مما يسهم في تعزيز الوعي والمعرفة لديهم.