الأحد 14 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة

شعار وزارة الخارجية
14 يوليو 2024 00:37

دانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.
كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
المصدر: وام
الإمارات
إدانة
الانتهاكات الإسرائيلية
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
وفاة وإصابة في احتراق شاحنتين بحادث في الفجيرة
علوم الدار
وفاة وإصابة في احتراق شاحنتين بحادث في الفجيرة
اليوم 22:17
امرأة فلسطينية تبكي أقاربها الذين قتلوا في منطقة المواصي (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة
14 يوليو 2024
ممارسات «الحوثي» تسببت في نزوح ملايين اليمنيين وأعادت اليمن قروناً إلى الوراء (ا ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لم تقدم سوى «الموت والدمار»
14 يوليو 2024
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مؤتمر التعهدات السنوي للأونروا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
14 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
193 حالة وفاة بسبب الأمطار الغزيرة في الهند
14 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©