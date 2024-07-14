"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 23.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning is 23.9°C in Raknah (Al Ain) at 05:00 UAE Local time. pic.twitter.com/cVIqxfEdaG— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 14, 2024