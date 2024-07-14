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علوم الدار

محمد بن راشد: بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد

محمد بن راشد: بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد
14 يوليو 2024 12:18

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «الإخوة والأخوات … بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، وبعد مباركته واعتماده.. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات.. حمدان عضيد.. وسند.. وقائد يحب الناس.. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الإمارات
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