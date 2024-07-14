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علوم الدار

محمد بن راشد: تعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم وعبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة

محمد بن راشد: تعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم وعبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة
14 يوليو 2024 13:06

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعيين معالي سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم، وتعيين معالي عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة. 


وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات. 
ونعلن تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سارة الأميري
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