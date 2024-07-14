حمدان بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، وعضوية كل من معالي ريم إبراهيم رضا الهاشمي، ومعالي عمر محمد إبراهيم العلماء، ومعالي عبدالحميد محمد الأحمدي، وناصر محمد مطر المنصوري، وجاسم محمد عبيد الزعابي، وعلي عبدالله محمد الأحمد، وخديم عبدالله سعيد الدرعي، وسيف عتيق سلطان الفلاحي، وسلطان محمد الشامسي، وعمر حبتور ذيب الدرعي، ونورة خميس سعيد الغيثي.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، عن أمله بالتوفيق لأعضاء مجلس الإدارة الجدد في مهامهم الإنسانية القادمة، وتقدم سموه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الهيئة المنتهية فترتهم، مشيداً بدورهم في ترقية وتطوير مسيرة الهلال الأحمر الإماراتي، حتى أصبح رائداً في مجالات العمل الإنساني والتنموي محلياً وإقليمياً ودولياً.