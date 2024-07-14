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علوم الدار

الإمارات تدين حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

شعار وزارة الخارجية
14 يوليو 2024 14:13

أدانت دولة الإمارات - بشدة - حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربةً عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.

وعبرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. 


كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل.

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كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأميركية والشعب الأميركي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
الإمارات
الولايات المتحدة الأميركية
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