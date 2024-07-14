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علوم الدار

منصور بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد ضخ لدماء وطنية متميزة

منصور بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد ضخ لدماء وطنية متميزة
14 يوليو 2024 16:46

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بالتشكيل الوزاري الجديد.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن «التشكيل الوزاري الجديد، الذي باركه واعتمده صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) وأعلنه اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. زخم حكومي جديد وضخ لدماء وطنية متميزة استمراراً لمنهجية التطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها في مجالات دعم التنمية والازدهار».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «نبارك للإمارات قيادة وحكومة وشعباً هذا التغيير الذي يصب في صالح تعزيز ودعم العمل الوطني في كل قطاعاته في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي».

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