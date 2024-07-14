الأحد 14 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يبارك لحمدان بن محمد بن راشد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

سيف بن زايد يبارك لحمدان بن محمد بن راشد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع
14 يوليو 2024 17:14

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة الكبيرة التي أولاه إياها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».

أخبار ذات صلة
بمباركة رئيس الدولة واعتماده.. محمد بن راشد يعلن عن تشكيل وزاري جديد
سيف بن زايد يبارك لعبدالله بن زايد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
تعيينات
مجلس الوزراء
حمدان بن محمد بن راشد
آخر الأخبار
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
الأخبار العالمية
صور.. تفاصيل محاولة اغتيال ترامب لحظة بلحظة
اليوم 17:52
محاولة اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان
الأخبار العالمية
اغتيال ومحاولات اغتيال الرؤساء الأميركيين
اليوم 19:20
كاري: «تحضيرات أبوظبي» مهمة للسلة الأميركية قبل «الأولمبياد»
الرياضة
كاري: «تحضيرات أبوظبي» مهمة للسلة الأميركية قبل «الأولمبياد»
اليوم 19:05
بمباركة رئيس الدولة واعتماده.. محمد بن راشد يعلن عن تشكيل وزاري جديد
علوم الدار
بمباركة رئيس الدولة واعتماده.. محمد بن راشد يعلن عن تشكيل وزاري جديد
اليوم 18:38
الحسين عموتة: مشروع الجزيرة ينسجم مع أهدافي الخاصة
الرياضة
الحسين عموتة: مشروع الجزيرة ينسجم مع أهدافي الخاصة
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©