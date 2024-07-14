توقعات بتشكل سحب ركامية غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وقال المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، إن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

البحر في الخليج العربي خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:58 والمد الثاني عند الساعة 07:42، والجزر الأول عند الساعة 12:24 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.

أما في بحر عمان، فيكون الموج خفيفا يصبح متوسطا أحياناً صباح الثلاثاء. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 06:40، والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.