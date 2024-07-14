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علوم الدار

هزاع بن زايد: نتمنى للوزراء التوفيق والسداد في خدمة الوطن

هزاع بن زايد: نتمنى للوزراء التوفيق والسداد في خدمة الوطن
14 يوليو 2024 21:45

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، عن أمنياته لجميع الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد التوفيق والسداد في خدمة الوطن وتقدمه وازدهاره.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أجمل التبريكات للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بعد تعيين القيادة الحكيمة لهما نائبين لرئيس مجلس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد».
وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان «نتمنى لهما كل السداد والتوفيق في مهامهما، كما نتمنى لجميع الوزراء التوفيق والسداد في خدمة الوطن وتقدمه وازدهاره».

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