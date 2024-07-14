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علوم الدار

حمدان بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد سيكون إضافة في مسيرة العمل الحكومي

حمدان بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد سيكون إضافة في مسيرة العمل الحكومي
14 يوليو 2024 23:39

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن التشكيل الوزاري الجديد سيكون إضافة نوعية في مسيرة العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وسمو الشيخ عبدالله بن زايد، وأصحاب المعالي الوزراء المعينين على ثقة القيادة الرشيدة، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد في مهامهم».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «واثقون أن التشكيل الجديد، سيكون إضافة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، بما يعزز نهضة بلادنا في مختلف المجالات».

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